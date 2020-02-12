أياد علاوي: عصابات خارجة عن القانون طعنت امرأة متظاهرة وتمارس التهديد دون رادع

2020/02/12 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، أن عصابات خارجة عن القانون طعنت امرأة متظاهرة وتمارس التهديد دون رادع.

وقال علاوي في تغريدة له، بلا مروءة ولا رجولة ولا قيم، يصل الاستهتار بالعصابات الخارجة عن القانون إلى حد طعن امرأة متظاهرة وممارسة التهديد والترويع دون رادع، بحسب تغريدته.



ودعا علاوي المتظاهرين إلى إيصال أسماء أولئك القتلة، وتوثيق حالات الاعتداء ليتم تقديمها للمحاكم الجنائية العراقية والدولية.

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