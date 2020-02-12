الرئيس صالح والحلبوسي يبحثان تشكيل حكومة قوية تمثل كل مكونات الشعب وأطيافه

2020/02/12 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ان اللقاء شدد على أهمية تشكيل حكومةٍ قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه، ولها رؤية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية متطلبات المواطن وحاجاته.

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