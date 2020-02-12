الحشد الشعبي: هدفنا من عمليات أبطال العراق تأمين محيط كربلاء والنجف بالكامل

2020/02/12 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء علي الحمداني، اليوم الاربعاء، ان الهدف من عمليات ابطال العراق تأمين محيط كربلاء والنجف بشكل كامل.وقال الحمداني في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الهدف من عمليات ابطال العراق تأمين محيط كربلاء والنجف بشكل كامل ومنع اي محاولة لاستهداف المدينتين من قبل عناصر داعش […]

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