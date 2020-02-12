بالصور.. القطعات في عملية أبطال العراق

2020/02/12 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..قطعات قيادة.عمليات الانبار ضمن المحور الثاني.خلال مشاركتها في عملية أبطال العراق بمرحلتها الأولى.

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