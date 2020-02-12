بسماكة 5 – 30 سم توقعات بهطول الثلوج في مراكز محافظات اقليم كوردستان

2020/02/12 | 12:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان تجتاح موجة جديدة من الثلوج الاقليم وهذه المرة تتساقط في مراكز المحافظات الاربع.

وقالت المديرية في بيان انه بداية ستتساقط الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية في شمال وغرب الاقليم، ومع فجر غدا الخميس فإن المنطقة بأسرها ستتأثر بالموجة، ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج بنسب متفاوتة في مراكز المحافظات (اربيل ، السليمانية، دهوك، كركوك، حلبجة".

واضاف البيان ان بعض المناطق ستشهد هطول امطار قليلة مع تساقط للثلوج، مشيرا الى ان تأثير هذه الموجة سيستمر على المناطق الجبلية المرتفعة حتى عصر الخميس.

وتوقعت المديرية ان يضعف تأثير الموجة كاملة مساء الخميس ومع تساقط الثلوج سينخفض مستوى الرؤية.

وتوقعت المديرية ايضا ان تكون سماكة الثلوج التي ستهطل كالاتي: اربيل من 5- 10 سم، السليمانية من 6-12 سم، ودهوك من 20-30سم، حلبجة من 7 – 15، كركوك 2 – 5.

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