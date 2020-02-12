محتجون وذوو ضحايا حريق مستشفى الحسين في السماوة يغلقون دائرة الصحة

2020/02/12 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-المثنى

أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، الأربعاء (12 شباط 2020)، بإغلاق دائرة صحة المحافظة، من قبل أهالي الضحايا والمصابين في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين وعدداً من ذوي الضحايا والمصابين في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، أقدموا على إغلاق دائرة صحة محافظة المثنى".

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، الاربعاء (12 شباط 2020)، صدور قرار بشأن الأجراء اليوميين في وزارته بعد منع التمديد لهم.

وقال ريكاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرارات 315 337 لسنة 2019 انهت تشغيل الاجراء

بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (12 شباط 2020)، أن قرار فتح الطرق جاء بقرار من القيادة السياسية والعسكرية، مبينة انه لا توجد أي مشكلة في التظاهر خارج ساحة التحرير، شرط عدم التأثير على حركة السير.

وقال المتحدث باسم العم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، الأربعاء (12 شباط 2020)، تحقيق الاكتفاء الذاتي في 15 محصولاً زراعياً.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى حققت

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