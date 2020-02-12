ريكاني يعلن صدور قرار بشأن الأجراء اليوميين في وزارة الإعمار بعد منع التمديد لهم

2020/02/12 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، الاربعاء (12 شباط 2020)، صدور قرار بشأن الأجراء اليوميين في وزارته بعد منع التمديد لهم.

وقال ريكاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرارات 315 337 لسنة 2019 انهت تشغيل الاجراء اليوميين في 31/12/2019 وصدرت قرارات تمنع تمديد تشغيل الاجراء اليوميين في عام 2020 لحين صدور قانون الموازنة لهذه السنة".

واضاف أن "هذا القرار كان له الاثر السلبي لعدم امكانية تمديد عمل الاجراء اليوميين".

وتابع :"استطعنا اليوم الحصول على استثناء من هذين القرارين والسماح لنا بتمديد عمل الاجراء اليوميين 3 اشهر لهذا العام وهذه المدة مفيدة جدا لاستمرار عملهم لحين اقرار الموازنة والتي فيها تمنح الصلاحيات لكل عام".

بغداد اليوم-المثنى

أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، الأربعاء (12 شباط 2020)، بإغلاق دائرة صحة المحافظة، من قبل أهالي الضحايا والمصابين في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين وعدداً م

بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (12 شباط 2020)، أن قرار فتح الطرق جاء بقرار من القيادة السياسية والعسكرية، مبينة انه لا توجد أي مشكلة في التظاهر خارج ساحة التحرير، شرط عدم التأثير على حركة السير.

وقال المتحدث باسم العم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، الأربعاء (12 شباط 2020)، تحقيق الاكتفاء الذاتي في 15 محصولاً زراعياً.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى حققت

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