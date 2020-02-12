العمليات المشتركة: تحديد مكان التظاهرات لا يشمل المحافظات.. وأهالي بغداد يستطيعون الاحتجاج خارج ’’التحرير’’

2020/02/12 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (12 شباط 2020)، أن قرار فتح الطرق جاء بقرار من القيادة السياسية والعسكرية، مبينة انه لا توجد أي مشكلة في التظاهر خارج ساحة التحرير، شرط عدم التأثير على حركة السير.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار فتح الطرق وجسر السنك في العاصمة بغداد جاء من القيادة السياسية والعسكرية لتخفيف الاختناقات وممارسة الحياة الطبيعية".

وأضاف، أنه"من حق المتظاهرين التعبير عن آرائهم في مكان التظاهر وسط ساحة التحرير، ولا توجد لدينا مشكلة في التظاهر خارج التحرير، شرط أن لا يؤثر التظاهر على حركة السير والحياة الطبيعة وان يكون ضمن المواصفات التي كفلها الدستور".

وأشار الخفاجي إلى أن "هذا القرار مطبق فقط في بغداد وباقي المحافظات لها اسلوبها الخاص وطريقتها في التعامل".

وكانت قيادة عمليات بغداد، اعلنت الأربعاء (12 شباط 2020)، المناطق التي أعيد فتحها اليوم في العاصمة، مؤكدة إعادة فتح جسر السنك الذي يغلقه المتظاهرون منذ أشهر.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة عمليات بغداد تستمر بواجباتها لتامين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".

وأضافت: "بما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر"، مشيرة الى انه "تمت المباشرة بفتح المناطق الاخرى (الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك)".

يشار الى أن المتظاهرين كانوا قد أغلقوا مناطق ساحة الوثبة، وجسر السنك، وشارع الرشيد حيث يتواجد البنك المركزي العراقي، وتعتبر منطقة حيوية وسط العاصمة، فيما لا يزال جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء مغلقاً.

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