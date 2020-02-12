وفاة امرأة يشتبه إصابتها بـ

2020/02/12 | 12:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة "إيران" المقربة من الحكومة، وفاة امرأة، 63 عاماً، في إحدى مستشفيات طهران، يشتبه بسبب إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الصحيفة أن التقارير الطبية التي قدمتها المستشفى، وأقوال الأطباء ترجح إصابتها بفيروس "كورونا".

وأضافت الصحيفة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها، وأنه سيتم عرض الجثة على الطب الشرعي، لمتابعة التحقيقات، والتأكد من سبب الوفاة.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية الخبر، وأكد أنه وفاة المرأة بسبب "كورونا" غير صحيح، وأضاف أنها لم تظهر عليها أي أعراض للمرض.

وأشار إلى أن جميع الإيرانيين الذين عادوا من الصين، لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة بالمرض، وأنهم سيبقون في الحجر الصحي، وقال: "يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن فيروس كورونا لم يدخل البلاد بعد".

وكانت الوسائل الإعلامية تحدثت خلال الأيام الماضية، عن وجود عدة إصابات بفيروس "كورونا" في عدد من المدن الإيرانية، لكن السلطات نفت، وأكدت أن نتائج فحص الحالات التي اشتبه في إصابتها بالمرض جاء سلبية.

يذكر أن السلطات الصينية قد أعلنت صباح اليوم أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض إلى 1110 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 44 ألف حالة.

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