الخفاجي: لا مشاركة للتحالف في عمليات أبطال العراق

2020/02/12 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عدم مشاركة التحالف الدولي في عمليات أبطال العراق.

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