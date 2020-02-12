الناطق باسم القائد العام: توصلنا لحقائق كثيرة بشأن اغتيال المهندس وسليماني

2020/02/12 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، عن التوصل الى “حقائق كثيرة” بشأن عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، فيما أكد استكمال القضايا الفنية بالتحقيق.وقال خلف في حوار متلفز، إنه “تم التوصل الى حقائق كثيرة من

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