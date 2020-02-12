مصدر لـ”العهد نيوز”: اعتقال إعلامي بعد تفجير دار الأطباء في ذي قار

2020/02/12 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء إعتقال مراسل لإذاعة محلية في الناصرية بعد حادثة تفجير دار الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “المراسل صفاء الكناني والذي يعمل لاذاعة سبل السلام المحلية بالمحافظة، تم إعتقاله فور وقوع الإنفجار، للإشتباه به بلحظة التفجير، وهو الان في […]

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