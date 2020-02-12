"علاوي" يرضخ لــ المطالب ويتبع مبدأ تدوير وزراء سابقين .. !

2020/02/12 | 13:00 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، اليوم، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي رضخ لمطالب الكتل ووافق على تكليف بعض الوزراء بحكومة عبد المهدي ضمن كابينته الوزارية، مبينا ان الصراع مع الكرد لازال لم يحسم حول شرط الكرد ببقاء فؤاد حسين لوزارة المالية.

وقال الهاشمي ان رئيس الوزراء ا...

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