شاهد.. رانيا يوسف تخطف بظهورها الأضواء من أبطال فيلم “صندوق الدنيا” المصنف للكبار

2020/02/12 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سرقت الممثلة المصرية رانيا يوسف الأضواء من أبطال فيلم “صندوق الدنيا”، بإطلالتها في الإعلان الترويجي للفيلم المصنف رقابياً بـ +18، والمقرر انطلاقة عروضه في دور السينما المصرية اعتباراً من 19 شباط/ فبراير الجاري.فقد ظهرت رانيا بمعظم لقطاتها في الـ Trailer الرسمي للفيلم، وهي تحيط جسدها بما بدا أنه “ملاية سرير” أو […]

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