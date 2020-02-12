2020/02/12 | 13:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية ترد دعوى رفعت ضد اعلى سلطتين بالبلاد

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