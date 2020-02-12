سكرتير القائد العام الفريق البياتي: جسر الجمهورية سيبقى مغلقاً لحين إكمال الحوار مع المتظاهرين

2020/02/12 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سكرتير القائد العام الفريق الركن محمد البياتي،اليوم الاربعاء، ان جسر الجمهورية سيبقى مغلقا لحين اكمال الحوار مع المتظاهرين.وقال البياتي لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى أن”جسر الجمهورية سيفتح بناء على طلب المتظاهرين السلميين بعد تبادل لغة الحوار مع القيادات الامنية”،مبينا ان “جسر الجمهورية المنفذ المباشر الذي يربط بساحة التحرير واستمرار اغلاقه

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