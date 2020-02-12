2020/02/12 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الأربعاء، سياسيين لم يسمهم بتلقي الأوامر من السفارة الأميركية في العراق و”النوم” في احضانها، داعيا الحكومة الى ض...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات برلمانية عراقية لملاحقة سياسيين نائمين في أحضان سفارة الشر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات برلمانية عراقية لملاحقة سياسيين نائمين في أحضان سفارة الشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).