2020/02/12 | 13:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخص بنيران أمريكية بريف القامشلي

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