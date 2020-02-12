الخالدي: مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل للتصويت على الكابينة الوزارية

2020/02/12 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة بيارق الخير البرلمانية عن موعد التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي إن يوم الأحد المقبل، سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية.

وأضاف أن الكابينة لم تتضمن تدوير أي اسم من وزراء الحكومة المستقيلة، مؤكداً أن جميع الأسماء من المستقلين بعيداً عن الاحزاب.

وأشار الخالدي إلى أن أكثر من مئتين وعشرين نائباً أبدوا استعدادهم لحضور جلسة التصويت.

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