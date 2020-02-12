الأعرجي: عبد المهدي أكد عدم استمراره في منصبه بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التكليف

2020/02/12 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، عن تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأكد الاعرجي في تغريدة له على تويتر أنه بعد أن التقى رئيس الوزراء المكلف برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أبلغ الأخير الكتل السياسية بأنه لن يستمر في منصبه ولو لدقيقة واحدة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التكليف، وبذلك يحل رئيس الجمهورية محله وفقاً للمادة الواحدة والثمانين من الدستور، وهذه وسيلةٌ للضغط على تلك الكتل لقبول منهجية علاوي بالإصلاح.

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