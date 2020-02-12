بومبيو: أميركا تنسق مع تركيا الرد على قتل الجيش السوري لجنود أتراك في إدلب

2020/02/12 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تنسق مع تركيا الرد على الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية، من قبل الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة، أنه أرسل الممثل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا إلى أنقرة من أجل تنسيق الخطوات ردا على هذا الهجوم المزعزع للاستقرار، معربا عن تعازيه لأسر العسكريين الذين قتلوا بالهجوم في منطقة إدلب داعيا الى وقف الهجمات المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا.

وختم وزير الخارجية الأميركية بالقول إن على الولايات المتحدة دعم تركيا باعتبارها حليفا في الناتو.

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