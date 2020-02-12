2020/02/12 | 13:40 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نشرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، لقطات تظهر قطعات قيادة عمليات الفرات الأوسط ضمن المحور الرابع خلال مشاركتها في عملية أبطال العراق بمرحلتها الأولى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. عملية أبطال العراق بمرحلتها الأولى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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