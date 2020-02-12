بالصور.. عملية أبطال العراق بمرحلتها الأولى

2020/02/12 | 13:40 - المصدر: السومرية نيوز

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نشرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، لقطات تظهر قطعات قيادة عمليات الفرات الأوسط ضمن المحور الرابع خلال مشاركتها في عملية أبطال العراق بمرحلتها الأولى.

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