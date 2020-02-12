2020/02/12 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، صحة الأخبار التي تحدثت عن نية الرئيس الإيراني حسن روحاني تقديم استقالته، مؤكدا أن الرئيس "باق حتى نهاية ولايته".وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية نقلت عن، علي رضا معزي، مسؤول الشؤون الإعلامية في مكتب روحاني، أن "الاستقالة إشاعة مكررة وفاقدة للإبداع".من جهته، قال مستشار روحاني للشؤون الإعلامية، حسام الدين آشنا، إن "نشر إشاعات منظمة ضد المسؤولين رفيعي المستوى يهدف إلى ضرب استقرار البلاد"، معتبرا ذلك "خطوة مناهضة للثورة، لها تبعات أمنية مضادة".وانتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء حول استقالة الرئيس روحاني بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الحادية والأربعين لـ"انتصار الثورة الإسلامية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تكشف حقيقة نية روحاني تقديم الاستقالة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تكشف حقيقة نية روحاني تقديم الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).