سكرتير عبد المهدي يهدد بشأن التظاهر خارج

2020/02/12 | 13:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنفى السكرتير العسكري لرئيس مجلس الوزراء، الفريق محمد البياتي، وجود نية لدى القوات الأمنية لإعادة فتح جسر الجمهورية، بعد فتح جسر السنك، وعدد من المناطق القريبة منه، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات بحق من يعتدي على القطوعات التي تم افتتاحها أو يتظاهر خارج الأماكن المخصصة.

البياتي: الكثير من القطوعات تم افتتاحها اليوم، والقوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعتدي عليها أو يحاول التظاهر خارج الأماكن المخصصة

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "جسر الجمهورية سيبقى مغلقًا لحين إكمال لغة الحوار مع المتظاهرين، الذين نؤمن بهم وننتظر قدومهم لنا ليطلبوا منا هذه الخطوة في الأيام المقبلة".

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أضاف أن "الكثير من القطوعات تم افتتاحها هذا اليوم، والقوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعتدي عليها أو يحاول التظاهر خارج الأماكن المخصصة".

بيّن البياتي أن "الأجهزة الأمنية أرادت إيصال رسالة خلال افتتاحها الطرق والجسور المقطوعة، أنها تقف إلى جانب مطالب المتظاهرين المشروعة من دون التأثير على الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس".

أشار إلى أن "الجسور ستبقى مفتوحة لمدة 24 ساعة إذا لم يكن هنالك مانع لذلك".

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