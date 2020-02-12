2020/02/12 | 13:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ د.نبيل المرسومي عندما وقع الشهرستاني عام 2009 عقود التراخيص النفطية التي رافقها تسويق مثير وآمال ووعود كبيرة بأن هذه العقود ستجلب للعراقيين النمو والتطور الاقتصادي والعيش الرغيد وانها سترفع مستوى انتاج النفط الى 12 مليون برميل يوميا عام 2017 وانها ستحقق لغاية عام 2030 اكثر من 6 ترليونات دولار وستوفر 10 ملايين فرصة عمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يجمع بين التراخيص النفطية والاتفاقية الصينية؟.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي يجمع بين التراخيص النفطية والاتفاقية الصينية؟.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).