خاص لـ”العهد نيوز”.. قوى سياسية استلمت العربون الاول من السفارة الامريكية لعرقلة خروج قواتها من العراق

2020/02/12 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص افاد مسؤول حكومي بارز، قيام السفارة الامريكية بإعطاء المقربون الاول لبعض اتباعها في العراق مقابل عرقلة خروج قواتهم من البلاد.وقال المسؤول في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “السفارة الامريكية دفعت عربون لبعض القوى السياسية الموالية لها بالعراق من اجل عرقلة موضوع خروج قواتها من البلاد”.وبين المسؤول الذي طلب […]

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