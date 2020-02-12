2020/02/12 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن مشاركتها في المرحلة الاولى من عمليات وطني العراق الاولى “ابطال العراق” لتفتيش صحراء كربلاء والنجف المتاخمة لمحافظة الانبار.وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني، إن “المرحلة الأولى من العملية تستهدف تفتيش صحراء كربلاء والنجف المتاخمة لمحافظة الانبار بمشاركة جميع القطعات الامنية”.واضاف الحمداني ان “العملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يشارك في عمليات تفتيش صحراء كربلاء والنجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يشارك في عمليات تفتيش صحراء كربلاء والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).