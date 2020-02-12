قاسم المحبشي - في منصة عرض الأفكار بجانب الفيلسوف محمد مدين

2020/02/12 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي ( علموا اولادكم اللغات والرياضيات والفلسفة والتقنيات ) من هو شاهد بحثه الخاص واضطرابه الداخلي- وإذا كان فضلًا عن ذلك سقراطيا -أي يعرف أنه لا يعرف شيئا! لا يسعه الشعور بالرضا أبدًا.فكيف له أن يطمح في صعود منصة القول الفلسفي وماذا بوسعه أن يقول في حضرة أصدقاء الحكمة وأربابها.تلك الفكرة هي التي راودتني وأنا اصعد منصة مؤتمر الفلسفة التطبيقية في آداب المنوفية بجانب استاذ الفلسفة التحليلية ال......

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