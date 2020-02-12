فُتح الجسر ولا زالت الدماء عليه لم تجف

2020/02/12 | 13:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب أحمد الشيخ ماجد في صفحته على الفيسبوك: هذا مكان لشباب استشهدوا ولم يبلغوا وطنهم الذي أرادوه، لم يبلغوا أحلامهم.فُتحت بعض الطرق اليوم ولا زالت الدماء عليها لم تجف.حسنًا، نحن لا ننظر لهذه الأماكن بأعين كليلة ويائسة، سنتذكر … Readmore

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