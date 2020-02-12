وفد الصدر يلتقي تنسيقية التظاهرات في ميسان لبحث مطالبهم وإبعاد ’’المندسين’’

2020/02/12 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

التقى وفد ممثل عن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء (12 شباط 2020)، بتنسيقية التظاهرات في ...





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