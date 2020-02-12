" ابطال العراق " عملية امنية واسعة تشهدها محافظة الانبار اليوم ..

2020/02/12 | 14:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية "أبطال العراق"، لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية السورية الأردنية من داعش، فيما نوهت إلى أن طائرات F_16 وأنواع أخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقاً لمتطلبات العملية.

وقال نائب قائد ال...

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