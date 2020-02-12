2020/02/12 | 14:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بسجن المدير العام لمنفذ ربيعة الحدودي سابقاً، إضافة إلى ثلاثة موظفين في المنفذ؛ لتعمُّدهم الإضرار بالمال العام بأكثر من سبعة عشر مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بسجن مدير منفذ ربيعة سابقاً لاهداره 17 مليون دولار🔻) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بسجن مدير منفذ ربيعة سابقاً لاهداره 17 مليون دولار🔻) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).