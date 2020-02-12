مصدر امني لـ”العهد نيوز”: العديد من المنظمات العاملة لا تملك إجازة حكومية ويجب مراقبتها

2020/02/12 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص طالب مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار اليوم الاربعاء، الجهات الامنية الى مراقبة عمل المنظمات الإنسانية ورصد تحركاتها بعد ازدياد اعددها نتيجة إفرازات المرحلة السابقة.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “المرحلة السابقة التي شهدتها مدن الانبار اثناء فترة مجرمي داعش وما تلاها من احداث افرزت المئات من عمل […]

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