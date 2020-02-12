البياتي: إعادة فتح جسر السنك في بغداد أمام حركة العجلات

2020/02/12 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي، إعادة فتح جسر السنك ببغداد.

وقال البياتي ان الجهد الهندسي من قيادة عمليات بغداد باشر برفع الحواجز الكونكريتية من جسر السنك وفتحه أمام حركة العجلات لتخفيف الزخم المروري الحاصل وسط بغداد، مضيفا ان قيادة العمليات، أعلنت الاستمرار بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد.

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