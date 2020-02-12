2020/02/12 | 14:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الجنوبي و بالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط حاوية حجم (٤٠ ) قدم تحمل أدوية و مواد طبية بشرية مختلفة منتهية الصلاحية في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .واضافت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , أن ذات المركز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط حاوية أدوية بشرية و مواد طبية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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