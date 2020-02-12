افتتاح مدرسة توقف العمل فيها منذ 12 عاما في كربلاء

2020/02/12 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، عن افتتاح بناية مدرسة جديدة بعد 12 عام من المباشرة ببنائها.وقال مدير قسم الابنية المدرسية في مديرية التربية مؤيد الاسدي، إنه “تم افتتاح بناية مدرسة اعدادية الحمائم في حي المعلمين المتكونة من 12 صف مع جناح الإدارة ومختبرات ومجموعة صحية ضمن مشروع مدارس الهياكل الحديدية في مشاريع […]

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