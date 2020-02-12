الشرطة الهولندية: انفجار رسالتين ملغومتين في غضون ساعة واحدة دون وقوع أي إصابات

2020/02/12 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امستردام- وكالات أعلنت الشرطة الهولندية انفجار رسالتين ملغومتين في غضون ساعة واحدة في أكثر من مكان بهولندا، دون وقوع أي إصابات.وأشارت الشرطة إلى أن رسائل مفخخة وصلت إلى العديد من الشركات الهولندية، تلتها رسائل تحذير.وأضافت أنه في الساعة … Readmore

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