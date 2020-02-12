ريال مدريد مهتم بهذا الحارس

2020/02/12 | 14:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الإيطالي غيانلويغي دوناروما، حارس مرمى ميلان.

ويرتبط دوناروما (20 عامًا) بعقد مع ميلان حتى نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لا يريد التجديد مع فريقه.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "ريال مدريد دخل ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات الحارس الإيطالي الشاب، لكن يوفنتوس يعتبر الأكثر رغبة في ضمه، من أجل خلافة الثنائي غيانلويغي بوفون، وفويتشيك تشيزني".

وكان دوناروما على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد قبل نحو عامين، لكن ميلان تمسك به، واستمر به الحال في سان سيرو.

ويعتقد المسؤولون في ميلان الآن، أن "ريال مدريد هو السبب وراء رفض دوناروما تجديد عقده مع النادي".

وأشار التقرير إلى أنه "رغم اهتمام الريال، فإن هناك صعوبة في وصول دوناروما لسانتياجو برنابيو، بسبب تألق البلجيكي تيبو كورتوا".

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