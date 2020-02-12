2020/02/12 | 14:14 - المصدر: الغد برس

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ضبط متجاوز أقام مشروعاً تجارياً على عقار عائد للدولة في البصرة

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ضبط متجاوز أقام مشروعاً تجارياً على عقار عائد للدولة في البصرة

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