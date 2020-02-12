ارتفاع وفيات حمى (لاسا) إلى 70 شخصا في نيجيريا

2020/02/12 | 14:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في نيجيريا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بحمى "لاسا" التي تفشّت مؤخرا في البلاد إلى 70 شخصا.

وذكر المركز أن الحمى المذكورة أودت بحياة 70 شخصا خلال 6 أسابيع، مشيرا إلى انتشار العدوى في 26 مقاطعة.

وأضاف أن العدوى تنتشر بشكل أسرع وحصدت المزيد من الأرواح مقارنة مع العام 2019.

وبدأت السلطات النيجيرية بإجراءات جديدة في مكافحة العدوى، عقب إعلانها حالة الطوارئ في البلاد.

وحمى "لاسا" هي مرض معدٍ يأتي نتيجة ملامسة براز الفئران، وينتقل بين البشر، ويتسبب في حمى نازفة تؤدي إلى الموت.

وتطالب السلطات النيجيرية المواطنين بتوخي الحذر بشأن النظافة وعدم ملامسة الفئران والقوارض الأخرى لتفادي الإصابة بهذا المرض.

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