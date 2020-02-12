النزاهة تضبط متجاوزاً أقام مشروعاً تجارياً على عقار عائد للدولة بالبصرة

2020/02/12 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عملية ضبط بحق متهم بالتجاوز على عقار عائد للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهم قام باستغلال العقار لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون.الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، تمكن من ضبط المُتَّهم؛ لتجاوزه على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية البصرة، وقيامه بإنشاء محال تجارية لمنفعته الشخصية دون الحصول على موافقات رسمية، لافتة إلى أن العقار في موقع تجاري بمركز المحافظة.وأكَّدت تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيفه، وفق القرار المرقم (154 لسنة 2001).

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