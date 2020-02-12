الفتح يوجه رسالة الى علاوي: احذر التعامل مع هؤلاء

2020/02/12 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وجه تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن "سماسرة بيع الوزارات".وقال القيادي في التحالف، النائب أحمد الكناني، في تصريحات صحفية، "اننا نريد تشكيل حكومة مواصفات وليس حكومة صفقات، وهذا أمر شددنا عليه جداً لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".وأضاف الكناني، ان "تشكيل جميع الحكومات السابقة، لم تخل من سماسرة بيع الوزارات، ولكن على لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ان يكون حذرا في التعامل مع هؤلاء ولا يكرر اخطاء الماضي".وكشف القيادي في تحالف الفتح ان "الكثير من القوى السياسية خلال الحكومات السابقة تسلمت اموالا من أجل تسلم بعض الشخصيات لوزارات معينة، لكن نحن نأمل ان تكون حكومة علاوي تختلف عن الحكومات السابقة بهذا الجانب".

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