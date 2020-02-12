2020/02/12 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الإيطالي غيانلويغي دوناروما، حارس مرمى ميلان.ويرتبط دوناروما (20 عامًا) بعقد مع ميلان حتى نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لا يريد التجديد مع فريقه.وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “ريال مدريد دخل ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات الحارس الإيطالي الشاب، لكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الحارس “غيانلويغي دوناروما” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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