ثمانية جرحى بإنفجار مقذوف من مخلفات داعش شمالي الموصل

2020/02/12 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء ان ثمانية مدنيين اصيبوا بجروح جراء انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم داعش العسكرية شمال مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن ما لا يقل عن ثمانية مدنيين اصيبوا بجروح بانفجار مقذوف من مخلفات داعش في منطقة الرشيدية شمالي الموصل.

واوضح المصدر بان المقذوف كان عبارة عن اطلاقة احادية تتوسط نارا يتدفا بها المدنيين دون ان يعلموا بوجود المقذوف، مبينا ان المصابين عمال تنظيف يعملون لحساب احدى المنظمات الدولية.

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