قيادة عمليات بغداد أزالت الحواجز والكتل الكونكريتية لفتح جسر “السنك”

2020/02/12 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعادت قيادة عمليات بغداد فتح جسر “السنك” الذي يربط بين جانبي الكرخ والرصافة، وأزالت الحواجز والكتل “الكونكريتية” بعد إغلاقه منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر.وأعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي عن إعادة … Readmore

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