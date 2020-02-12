شمس الدين : صفقة “مريبة” بين رئيس اقليم كردستان ورئيس الوزراء المكلف، لإبقاء وزراء الحزب الديمقراطي الكردستاني

2020/02/12 | 14:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين الاربعاء عن صفقة اسماها بـ”المريبة”، بين رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لإبقاء وزراء الحزب الديمقراطي الكردستاني، […]

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