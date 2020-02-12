عمليات بغداد: سنتخذ الاجراءات بحق من يمارس وسائل العنف والحرق وقطع الطرق

2020/02/12 | 14:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عميلات بغداد انه بعد تحديد منطقة التظاهر داخل ساحة التحرير بالتعاون مع المتظاهرين السلميين، تم افتتاح جسر السنك والخلاني وشارع الرشيد باتجاه شارع ابي نؤاس وساحة الوثبة والشوارع […]

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