خلية الإعلام الأمني: بدء المرحلة الأولى من عمليات “أبطال العراق” لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود

2020/02/12 | 14:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا جاء فيه: بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد ان حققت عمليات ارادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق على بركة الله عمليات … Readmore

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