هوليودية حاكم الزاملي شيطنة للانتفاضة الشعبية

2020/02/12 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احسان جواد كاظم نقلت لنا وسائل التواصل الاجتماعي صورة النائب عن التيار الصدري في البرلمان العراقي حاكم الزاملي, وكأنه في ساحة حرب, وهو يوجه كلاشينكوفه مباشرة للكاميرا, مما حدا بأحد...أكمل القراءة ←

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