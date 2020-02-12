2020/02/12 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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صدور المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو عن أمين سر اتحاد الكرة ورئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد

يتبع.



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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يُقرِّب الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو من مغادرة النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح موقع "أوك دياريو" الإسباني، أن مارسيلو الذي

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تقام اليوم الأربعاء،(12 شباط 2020)، بعض المباريات في مختلف البطولات الأوروبية وأبرزها بطولة كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس فرنسا بجانب بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2019-2020.

في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأغرب وال

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يُواصل الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، فترة إعادة التأهيل في المدينة الرياضية، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي الخارجي بركبته اليمنى.

وأجرى المهاجم المخضرم جراحة، في غضروف الركبة اليمنى، بعد شعو

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